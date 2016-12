Les bénévoles ont accueilli 600 familles et personnes isolées à bord de péniches sur la Seine, à Paris, pour leur faire oublier les difficultés du quotidien.

> Le Secours catholique a illuminé le réveillon des plus démunis Crédit Image : MIGUEL MEDINA / AFP Crédit Média : Vincent Serrano Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Au pied de la Tour Eiffel, la soirée du 24 décembre a rimé avec solidarité. Comme chaque année, le Secours catholique a organisé un événement spécial pour permettre à plus de 600 personnes démunies de réveillonner comme tout le monde. Ces dernières ont pris place à bord de l'une des cinq péniches louées par le Secours catholique, pour être transportées loin des soucis du quotidien.



La soirée a commencé avec l'accueil à bord assuré chaleureusement par les bénévoles, déguisés en Pères Noël. À l'intérieur, le sapin était accompagné de cadeaux pour les enfants et, tout autour, les tables où ont pris place les invités, des personnes seules et des familles, toutes sur leur 31. Sans cet événement prévu spécialement, "on serait tous dans un endroit où l'on aime pas forcément être et l'on serait seuls, estime l'un des invités. Ça change de la galère", reconnaît-il, envisageant de devenir, à son tour, bénévole l'année prochaine.



Car ce Noël des plus démunis n'aurait pas eu lieu sans les bénévoles qui s'investissent pour faire plaisir aux 600 invités. "C'est 4 heures de plaisir versus 365 jours et 20 heures de galère, donc s'il peuvent faire la fête, tant mieux, explique Fatima. J'espère qu'ils auront un peu de chaleur à traîner pendant quelques semaines, quelques jours pour certains, quelques heures pour d'autres."