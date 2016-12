REPLAY - Au programme, une sélection de cadeaux de dernière minute pour les cinéphiles, les enfants et les fans de Disney.

par Le Service Culture publié le 23/12/2016 à 10:52

Cinéma

Quelques dernières idées de beaux livres à déposer au pied du sapin... thème du jour, le cinéma avec de superbes albums dédiés à Michel Audiard, Alain Delon, ou encore Woody Allen.

Crédit : AFP/ Archives Marilyn Monroe en 1962

Musique

Découvrez les plus beaux extraits de deux albums : We love Disney, les chansons emblématiques de l'univers Disney, et Jazz loves Disney, tous les tubes repris par les plus grandes voix actuelles du jazz.

Crédit : Universal Music Division Decca Records France La compilation de "Jazz Loves Disney"

Littérature

Des livres et des CD pour enfants, plein la hotte. Sélection de dernière minute concoctée par Laurent Marsick à 48 heures de Noël.

Crédit : Warner Bros International Habitué des transformations physiques (ici dans "Charlie et la Chocolaterie"), Johnny Depp aurait fait un bon Batman

