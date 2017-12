Fruits et légumes : ces astuces de conservation pour limiter le gaspillage

publié le 20/12/2017 à 06:50

Ce sont les fruits légumes que nous allons le plus gaspiller à Noël. Le foie gras et la dinde, en général on les termine. Mais on prévoit souvent beaucoup trop grand pour les accompagnements et les desserts. Pour 75% des Français, Noël est source de gaspillage. C'est souvent parce qu'ils connaissent mal la façon de les conserver.



La pomme de terre doit rester au froid. Mais dans un placard à l'air ambiant, elle va rapidement s’abîmer. Il y a surtout des mélanges à ne pas faire. Il faut toujours laisser les pommes à part, toutes seules, car la pomme est un fruit qui dégage de l'éthylène un gaz qui fait mûrir ou pourrir les autres fruits.

Si vous avez un avocat que vous avez achetez trop dur, vous le mettez dans un sac toute une nuit avec une pomme. Vous pourrez le manger le lendemain. Les bananes se conservent attachées. Si vous les détachée une par une, et surtout si vous les mettez avec des pommes, elles sont noires en quelques heures.

Ne faites pas vos courses le ventre vide

On mélange pas non plus les oignons avec les pommes de terre : ça les fait pourrir. Les champignons et la salade se conservent au frigo, mais à l'air, pas enfermées dans du plastique. Ces astuce permettent de limiter le gaspillage, qui est de 20 kilos par personne chaque année.



Il y a d'autres astuces : faire une liste de course, pour s'organiser ; et ne pas faire ses courses le ventre vide, car on a faim et on veut tout acheter. Pour les fêtes, une priorité : se régaler, se faire plaisir, mais essayer quand même d'alléger la poubelle.