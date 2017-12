À Strasbourg, la tour Elithis va faire gagner de l'argent à ses locataires

publié le 15/12/2017 à 06:48

C'est une tour en verre de dix-sept étages, construite dans l'éco-quartier Danube à Strasbourg. Elithis va être la première tour à énergie positive au monde. Cela veut dire que grâce à sa forme, à ses panneaux solaires et à son isolation très performante, elle va produire plus d'énergie que ses habitants n'en consommeront.



Le coût de construction n'est pas puis élevé que pour un bâtiment normal. Simplement, sur les façades est et sud, il y a des panneaux photovoltaïques : des grandes baies vitrées pour capter la chaleur du soleil et la lumière. C'est une tour orientée sud, sans façade au nord. Il y a à la place une arrête qui limite l'effet des vents.

Le mètre carré ne va pas coûter plus cher, mais la facture d’énergie sera presque ridicule. Alors qu'une facture moyenne en France s'élève à 1.700 euros par an dans un trois pièces, les locataires de cette tour devront débourser 80 euros, pas plus. Soit moins de 7 euros par mois pour se chauffer et s’éclairer.

Les locataires vertueux récompensés

La tour va aussi vendre l'énergie qu'elle va produire à EDF. Cela va faire baisser les charges. Les habitants vont être coachés. Un immeuble peut parfaitement être isolé, mais si ses occupants passent leur temps à ouvrir les fenêtres en hiver, cela ne sert à rien. Une application qu'ils vont télécharger va les conseiller tous les jours ("pensez à dégivrer le congélateur"). Elle permettra de baisser ou de lever les stores à distance.



Les locataires les plus vertueux seront récompensés. Ils recevront des stucks, une monnaie locale et citoyenne de Strasbourg qui permet de faire des courses uniquement chez les commerçants de la ville.