Ce système d'irrigation sur mesure permet d'économiser 50% d'eau

publié le 14/12/2017 à 06:44

C'est la plante qui dit quand elle a soif. Il y a plein de systèmes qui existent avec des capteurs électroniques très sophistiqués et souvent chers. Là, c'est assez rudimentaire et ça marche. C'est le principe de la soucoupe. C'est un peu comme chez vous quand vous arrosez vos plantes : vous avez le pot sur une soucoupe. Quand il n'y a plus d'eau dans la soucoupe, vous en remettez.



Là vous installez, dans votre jardin ou dans dans un champ agricole, une soucoupe équipée d'un flotteur. Il baisse au fur à mesure. Quand il est tout en bas, il déclenche une vanne qui va irriguer toute la parcelle au goutte à goutte avec des tuyaux installés le long des tomates ou des salades.

Quand il y a assez d'eau, le flotteur remonte et la vanne se coupe. Cela permet de réaliser 50% d'économie d'eau, avec un système très simple qui n'a pas besoin d'électricité.

Un kit coûte 50 euros

C'est pratique dans les villages en Afrique. La société Aqualone compte travailler avec des associations de l'aide au développement pour équiper de villages, au Maroc et aux Philippines. Un kit coûte 50 euros. Pour un potager, on peut en acheter sur Internet pour l'instant. Pour trois hectares de culture agricole, il faut compter 100 euros.



Aqualone collectionne les prix d'innovation, y compris mercredi 13 décembre celui de la Fondation pour la nature et l'homme. L'entreprise est en contact avec des jardineries et des chaînes connues pour être commercialisée bientôt dans des magasins.