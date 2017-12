publié le 19/12/2017 à 07:07

La photo n'est pas très bonne, mais on peut voir une sorte de petit loup avec un nez pointu. Les chasseurs de Haute-Savoie ont fait examiner leur cliché par un mammalogiste (un spécialiste des mammifères) de l'Université de Genève. Il est formel : c'est un bien chacal doré, selon lui.



C'est un cousin européen du coyote américain. Il ressemble à un loup, mais il se comporte plutôt comme un renard et mange des petits animaux. Il vient d'Afrique et du Moyen-Orient. Mais avec le réchauffement climatique, il serait en train d'étendre son territoire en Europe. On en a vu en Suisse, en Italie et en Allemagne.

L'Office de la chasse ne confirme pas qu'il s'agit d'un chacal. Ses spécialistes veulent examiner un peu mieux la photo. Les chausseurs hauts-savoyards leur en promettent d'autres. Car si le chacal est là, près du lac Léman, il va se montrer à nouveau. Ils ont installés dans les forêts des appareils-photos qui se déclenchent automatiquement avec la chaleur quand un animal passe. Cela leur permet de surveiller la présence des loups.

L'animal a été pris en photo par des chasseurs de Haute-Savoie Crédit : Fédération des chasseurs de Haute-Savoie

L'Office de la chasse estime que l'arrivée de cette nouvelle espèce est tout a fait possible. Mais ses spécialistes sont rassurants pour les éleveurs : le chacal pourrait ponctuellement s'attaquer à des agneaux, mais pas à des troupeaux.



Cela dit, cette espèce n'a aucun statut juridique en France. Les chasseurs vont-ils pouvoir lui tirer dessus ? Après le loup, l'ours et le lynx, le débat sur les grands prédateurs pourrait donc concerner aussi le chacal doré.