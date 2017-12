publié le 18/12/2017 à 06:44

Rien qu'à Paris sur les Champs-Élysées, plus d'un million d'ampoules vont scintiller jusqu'à début janvier. Ce sont des LED. Les guirlandes LED consomment dix fois moins d'électricité, mais ça consomme quand même. L'Agence de l'environnement (Ademe) a calculé que toutes les guirlandes installées chez les particuliers en France et dans les communes consomment pendant les fêtes l'équivalent de la production d'un réacteur nucléaire.



Les lumières de Noël consomment autant que 600.000 frigos en marche pendant un an. Les illuminations, pendant les fêtes, représentent dans certaines villes 40% de la facture d'éclairage annuelle. Donc beaucoup, font des efforts. C'est le cas de Bordeaux qui a changé toutes ses illuminations en LED et qui a divisé sa facture d'éclairage par dix.

Maisons décorées, mais pas éclairées

L'association Agir pour l'environnement mène depuis quelques années des campagnes pour sensibiliser au "sur-éclairage" et à ses impacts sur le climat. Car on allume le sapin ou les guirlandes en ville le soir en plein pic de consommation.

Pour fournir toute l'électricité nécessaire, il faut qu'EDF mettent en route ses centrales thermiques au fioul ou à charbon pour éviter la grosse panne et mettre une partie de la France le soir de Noël.



Si beaucoup de communes font des efforts en passant aux LED, certaines évitent de laisser les éclairages toute la nuit. D'autres, comme Loos-en-Gohelle, la ville écologique, ont carrément décidé de supprimer pratiquement toute ses illuminations. Les habitants sont invités à décorer les maisons, mais sans les éclairer.