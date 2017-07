Comment préparer une bonne salade tomate-mozzarella caprese ?

publié le 23/07/2017 à 11:10

Brocante : chiner en Italie

Découvrons l'Italie à travers ses brocantes. À Rome, on est assez friand de marchés aux puces. Les Romains se rendent donc fréquemment à celui de Porta Portese, via Portuense : on y trouve de tout, et de toutes les époques. Des meubles, bien sûr, mais aussi des costumes de théâtre, des appareils photos vintages, et tout un tas d’objets qui n’ont rien à voir avec la brocante : alimentation, fleurs, et gadgets chinois. Ce qui garantit une ambiance assez particulière mais aussi très vivante et plutôt joyeuse.



Il y a plusieurs brocantes à Rome, dont celle au nord de la Piazza del popolo, au Borghetto Flaminio. C’est un dépôt-vente situé dans un ancien entrepôt de bus. Beaucoup d’objets vintage y sont proposés, des bijoux aussi, mais ce sont essentiellement les vêtements vintage des grands couturiers italiens qu’on y trouve ainsi que leurs accessoires. Juste un détail important : il faut payer son billet d’entrée, mais à peine 1,60 euro. Les portes n’ouvrent qu’à 10 h du matin.



En dehors des brocantes de la capitale, direction la Toscane. Au Nord de Pise, il faut faire une halte dans la jolie cité médiévale de Lucques, Lucca en italien. On y trouve le Mercato Antiquario, une des plus belles brocantes qui soient : elle s’installe au cœur de la vieille ville, une fois par mois, en général le troisième week-end du mois. Les stands occupent les deux principaux squares de la ville et débordent sur les ruelles alentour.



L’ambiance y est très agréable, les chineurs déambulent tranquillement, pas de bousculade, pas de foule. Beaucoup de meubles, mais aussi des tableaux et objets anciens très variés : souvenirs de la Première Guerre mondiale, vieilles cartes postales, carreaux toscans, frigos des années 1950, sculptures,... Quand on a terminé, on peut aller pédaler sur la piste cyclable aménagée sur les remparts qui entourent la vieille ville pour un dépaysement garanti.



On trouve aussi le marché aux puces d’Arezzo, le plus connu des marchés de brocante et d'antiquités de Toscane. Il a lieu le premier week-end de chaque mois. Ses meubles anciens viennent de toute l’Italie, et ses allées regorgent de beaux objets : bibelots saugrenus, carreaux du XIXème siècle peints à la main, instruments de musique, horloges, argenterie, il y a de tout. Il faut dire que ce ne sont pas moins de 500 exposants qui s’y trouvent à chaque fois.

Cuisine : cuisiner la tomate mozzarella caprese

La cuisine italienne est aussi riche et diversifiée que la cuisine Française, avec de nombreuses spécialités, de tours de mains régionaux, de vins splendides, de climats, de terroirs, de produits absolument exceptionnels, et j’envie ceux de nos auditeurs qui ont eu ou vont avoir le bonheur d’y séjourner cet été.



La recette de saison ultime, fraîche, légère et simple, c'est les tomates et mozzarella caprese, ce qui veut tout simplement dire "de Capri", la fameuse et sublime petite île située au large de Naples. On ne va pas chercher une mozzarella fabriquée la veille au soir dans une ferme à 50 km de Rome, ni des tomates ayant mûri au soleil de Sicile ou une huile d’olive de Toscane bien ardente. On peut se débrouiller pour parvenir à un résultat tout à fait honorable, voire plus qu’honorable. On va d’abord commencer par les tomates, comme les tomates noires de Crimée, parfaite pour cette recette.





On la taille dans la hauteur pour en faire de belles tranches épaisses, d’1,5 cm d’épaisseur. Il faut servir deux très grosses tranches par personne, ça peut amplement suffire, si vous n’avez que des tomates d’un calibre inférieur, alors partez sur de belles tomates rondes de base, bien mûres. L’essentiel, pour commencer, c’est d’avoir des produits qui ont du goût.



Pour la mozzarella, il faut en prendre une de bufflonne bien tendre, lactée, un peu acide, que vous coupez grossièrement. Pour terminer, vous ajouter une sublime huile d’olive bien ardente, avant d'ajouter de grosses feuilles de basilic frais, déchirées à la main, comme le font les Italiens pour que la lame de votre couteau ne les noircisse pas, un voile de fleur de sel et quelques pincées d’un excellent origan séché.