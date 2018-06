Pour le printemps, un cake sans gluten au citron et graines de pavot

publié le 24/03/2018 à 10:30

Très facile et rapide à préparer, le cake est un gâteau qui fait toujours l’unanimité. Ici, le citron et les graines de pavot lui donnent le côté très anglais du "tea time" et des "garden partys". Pour lui apporter en plus une belle couleur et des qualités nutritives, c’est un mélange de poudre d’amande et de farine de sorgho qui a été utilisé comme base principale.



La poudre d’amande est très riche en protéines, fibres, vitamines B1, B2, B3, B9 et E. Elle possède également plein de minéraux tels que le manganèse, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc, important pour lutter contre le froid qui ne veut pas laisser s’installer le printemps.

La farine de sorgho, même en modeste quantité, donne à la pâte une belle couleur pour enrichir les farines classiques sans gluten (farine de riz et fécule) de couleur blanche. Le sorgho est également très riche en fer, phosphore, potassium, vitamine B1, et protéines.

Il faut si possible préférer un citron bio lorsque l’on utilise son zeste.Pour réaliser une version sans gluten et sans lactose, il suffit de remplacer le beurre par de la margarine et utiliser du lait végétal, comme ici du lait d'amande.

Le cake est un gâteau qui fait toujours l'unanimité Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 50 g de poudre d’amande

- 30 g de farine de sorgho (ou de sarrasin)

- 120 g de farine mix pâtisserie sans gluten (farine de riz, fécule de pomme de terre, gomme de guar)*

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 pincée de sel

- 100 g de beurre

- 150 g de sucre de canne blond

- 1 citron pour le zeste et le jus

- 50 ml de lait (animal ou végétal, ici lait d’amande)

- 2 cuillères à soupe de graines de pavot



*pour substituer ce mix farine pâtisserie, il faut 70 g de farine de riz + 50 g de fécule de pomme de terre ou maïs + 1/2 cuillère à café de gomme xanthane ou gomme de guar

Les ingrédients pour le cake sans gluten au citron et graines de pavot Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préparer un moule à cake en le chemisant (recouvrir l’intérieur de papier cuisson). Garder de côté. Préchauffer le four à 175°C.



- Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farine de sorgho, farine mix pâtisserie, poudre à lever, bicarbonate, sel. Garder de côté.



- Battre au mixeur le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse (environ 3 minutes). Ajouter les œufs, le zeste du citron, puis son jus.



- Ajouter le mélange des ingrédients secs et verser le lait pour assouplir la pâte.



- Ajouter les graines de pavot, toujours en mélangeant au mixeur (robot ou batteur à main).



- Verser cette pâte dans un moule à cake et enfourner pour 50 minutes (vérifier la cuisson en insérant une pique en bois qui doit ressortir sèche).



- Laisser reposer 5 minutes dans le four éteint et porte ouverte.



- Laisser ensuite refroidir complètement sur une grille avant de servir.



- Une fois bien refroidi, décorer avec du sucre glace et quelques zestes de citron.



Option : pour celles et ceux qui n’ont pas peur du sucre et préfère le décorer d'un traditionnel glaçage, il suffit de mélanger du sucre glace et un peu de jus de citron pour recouvrir le cake. Deux couches, en laissant sécher la première, sont nécessaires pour obtenir une belle couleur blanche.

