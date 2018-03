Saint-Patrick : voilà les gaufres à la bière sans gluten

publié le 17/03/2018 à 10:30

Pour célébrer la Saint-Patrick, une recette avec de la bière s’impose. Dans une pâte, la bière apporte un véritable parfum, mais également un fort pouvoir levant. Comme toujours dans la cuisine, seule reste la saveur puisque l’alcool s’évapore avec la chaleur.



Aujourd’hui, on trouve d’excellentes bières sans gluten, plus uniquement en magasin bio mais aussi dans les supermarchés.

Pour cette pâte, le choix de la farine de sorgho apporte une belle couleur brune et une souplesse à la gaufre. Le sorgho est très riche en fer, en phosphore, en potassium, en vitamine B1 et en protéine.

Des gaufres à la bière sans gluten pour célébrer la St Patrick Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 200 g de mix pâtisserie sans gluten de qualité. Vérifier si il contient bien de la gomme (xanthane ou guar), sinon il faut en ajouter 1 cuillère à café et demi*

- 70 g de farine de sorgho

- 1 cuillère à café de sel

- 3 cuillères à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 2 cuillères à soupe de sucre de canne blond en poudre

- 2 œufs

- 70 g de beurre (ou margarine)

- 1 cuillère à café d’extrait de vanille

- 180 ml de lait (animal ou végétal)

- 225 ml de bière sans gluten



*Pour substituer le mix pâtisserie, il faut : 100 g de farine de riz + 100 g de fécule (maïs ou pomme de terre) + 1 cuillère à café et demi de gomme (xanthane ou guar)

Gaufres à la bière sans gluten : les ingrédients Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Cette recette à permis de réaliser 6 plaques, comme sur la photo.



- Dans un grand saladier, bien mélanger ensemble les ingrédients secs : farines, sel, poudre à lever, bicarbonate, sucre. Garder de côte.



- Faire fondre doucement à la casserole le beurre. Ajouter alors le lait et la bière. Mélanger à l’aide d’un fouet jusqu’à ce que le mélange soit tiède. Retirer du feu et garder de côté.



- Dans un large bol, battre légèrement les œufs et ajouter la vanille. Verser tout doucement le mélange liquide en remuant au fouet : il faut verser sans cesser de remuer le mélange pour ne pas que la chaleur cuise les œufs.



- Verser cette préparation dans le saladier des ingrédients secs et mélanger au fouet jusqu’à obtention d’une pâte à gaufre sans grumeaux.



- Faire chauffer le gaufrier selon indication de la marque, et ne pas oublier de le huiler toujours en respectant les indications de la marque (cela dépend du revêtement des plaques : métal, téflon, fonte, etc)



- Verser ensuite la pâte à gaufre dans les plaques et cuire selon instruction de la marque, 1 minute par face environ, selon la texture souhaitée : plus la gaufre est cuite, plus elle est croustillante comme une gaufrette.

Gaufres à la bière sans gluten : la préparation Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



Twitter : @ClemSansGluten