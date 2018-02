publié le 02/02/2018 à 10:50

Pour célébrer la Chandeleur, voici une recette sans gluten de crêpes souples, d'une belle couleur brune et délicatement parfumées à la fleur d'oranger. La farine de teff est connue pour son élasticité et apporte à ces crêpes une vraie souplesse et une superbe couleur.



La farine de teff vient Ethiopie, où elle est l’une des bases de l’alimentation. Elle sert à préparer des galettes que les habitants dégustent à chaque repas. De couleur brune (teff brun) ou ivoire (teff blanc), cette farine est 20 fois plus riche en calcium que les autres farines de grains et deux fois plus riche en fer.

Avec son léger goût de noisette et de mélasse, elle est excellente dans les recettes de pain d’épice, les gâteaux au chocolat et le pain. Elle possède la particularité d’être un peu élastique, ce qui est un atout dans la cuisine sans gluten.

Les crêpes de teff sont beaucoup plus souples que les crêpes préparées avec les autres farines sans gluten. Elle est malheureusement dans les prix hauts des différentes farines sans gluten. Il est donc malin de la couper avec d’autres farines neutres dans une recette.

Chandeleur : les belles crêpes sans gluten à la farine de teff Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 80 g de farine de teff brun

- 110 g de farine mix sans gluten (ou 60 g de farine de riz + 50 g de fécule de pomme de terre ou maïs + ½ cuillère à café de gomme xanthane)

- 1 pincée de sel fin

- 5 œufs

- 2 cuillères à soupe de miel liquide

- 3 cuillères à soupe de sirop d’agave

- 1 cuillère à soupe d’huile végétale

- 1 cuillère à soupe d’eau de fleurs d’oranger

- 300 ml de l’ait d’amande

- 200 ml d’eau



Note 1 : le lait d’amande est un lait végétal plutôt épais. Il est donc nécessaire pour la souplesse des crêpes de le couper avec de l’eau. Si vous utiliser un lait de soja ou du lait de vache il n’est pas nécessaire de couper avec de l’eau, vous pouvez utiliser directement 500 ml de liquide.

Note 2 : pour ne pas que les crêpes soient trop sucrées, je préfère alterner miel et sirop d'agave. Cela permet d'équilibrer car j'aime les servir avec de la confiture, qui est par définition également sucrée.

Pour la Chandeleur: de belles crêpes sans gluten à la farine de Teff Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Dans un bol moyen, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de teff, mix farine, sel. Garder de côté.



- Dans un saladier, battre légèrement au fouet ou à la fourchette les œufs, puis ajouter le miel, l’agave, l’huile et l’eau de fleur d’oranger en continuant de bien mélanger.



- Verser alors le lait et l’eau, toujours en mélangeant.



- Dans cette préparation, verser doucement les ingrédients secs et battre au fouet jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène. Mettre à reposer une heure, afin que le teff s’épaississe légèrement.



- Faire chauffer une poêle à crêpe, légèrement huilée et verser une louche de pâte. Étaler la pâte en faisant délicatement basculer la poêle sur les côtés. Cuire quelques minutes à peine une face puis l’autre.



- Recommencer avec le reste de la pâte à crêpe.

Dans un bol moyen, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de teff, mix farine, sel. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

