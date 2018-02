publié le 10/02/2018 à 10:30

L’utilisation de la farine de teff dans cette recette de pancakes donne une pâte souple, pour des pancakes bien épais et moelleux, avec une subtile saveur de noisette. Si vous souhaiter préparer la pâte la veille, il suffit de la laisser reposer au réfrigérateur pendant la nuit. Au matin, elle sera un peu plus épaisse, alors il faudra juste lui ajouter quelques cuillères à café de lait animal ou végétal pour l'assouplir. Et voilà, elle retrouve sa souplesse, prête à être cuisinée.



La farine de teff est une belle farine de couleur brune, qui vient Ethiopie. Elle y est une des bases de l’alimentation car elle permet de préparer des galettes que les habitants mangent à chaque repas. De couleur brune (teff brun) ou ivoire (teff blanc), cette farine est 20 fois plus riche en calcium que les autres farines de grains et deux fois plus riche en fer que les autres farines de grains.

Avec son léger goût de noisette et de mélasse, elle est excellente dans les recettes de pain d’épice, les gâteaux au chocolat, le pain. Elle possède la particularité d’être un peu élastique, ce qui est un atout dans la cuisine sans gluten.

La farine de riz demi-complet, elle, est une farine neutre, qui s’accorde très bien à la farine de teff. Cette recette se prépare aussi bien avec du lait animal que du lait végétal.

Réalisez des pancakes bien épais et moelleux, avec une subtile saveur de noisette Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 70 g de farine de riz demi-complet

- 20 g de farine de teff

- 1 cuillère à café de sucre de canne blond

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- 1 pincée de sel fin

- 1 œuf

- 1 cuillère à soupe d’huile végétale (olive, pépin de raisin, etc…)

- 125g de yaourt nature (vache, brebis ou végétal)

- 1 cuillère à café d’huile pour huiler la poêle.

- 50 g de chocolat noir à pâtisserie

- Optionnel : sirop d’érable, décoration de Saint-Valentin

Les ingrédients pour préparer des pancakes sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Dans un large bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : farines, sucre, bicarbonate, sel. Garder de côté.



- Dans un bol moyen, mélanger ensemble, à l’aide d’une fourchette, les ingrédients humides : l’œuf, l’huile, le yaourt.



- Verser les ingrédients humides dans les ingrédients secs et mélanger à l’ide d’une spatule en silicone.



- Si jamais la pâte est trop épaisse, ajouter quelques cuillères à café de lait (animal ou végétal) pour l’assouplir.



- Faire chauffer la poêle légèrement huilée. Verser une petite louche de pâte soit en formant un cœur, soit en utilisant un moule en silicone en forme de cœur.



- Une fois que des petites bulles apparaissent sur le dessus de la pâte, c’est le signe qu’il faut retourner le pancake pour cuire l’autre face.



- Recommencer avec le reste de la pâte.



- Pour garder les pancakes chauds jusqu’au moment de les servir, il suffit de les garder au chaud dans le four légèrement chauffé.



St Valentine: Préparer des pancakes savoureux et sans gluten pour le petit déjeuner Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

