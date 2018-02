publié le 17/02/2018 à 10:30

Voici une recette très rapide et facile de petits muffins au citron bergamote. C’est actuellement la pleine saison de ce citron originaire d’Italie, issue du croisement entre le citron vert et l'orange amère. Le citron bergamote est plus rond que le citron classique et possède la particularité d’avoir deux extrémités différentes : une ronde, l'autre pointue et légèrement renfoncée.



Sa peau, épaisse, est plus orangée que celle du citron, et si elle est acidulée, sa chair est très douce. Le citron bergamote est très riche en vitamines C et A. Utilisée en tisane, la bergamote soigne les problèmes de transit, les spasmes du ventre et les crampes d’estomac. Son huile essentielle est utilisée comme vermifuge contre les parasites des intestins.

Pour les personnes également sans lactose, il est facile de substituer le beurre par une margarine de qualité ou même du beurre de coco, mais alors désodorisé car sinon le parfum de la noix de coco écrase la délicatesse de la bergamote.

Dans cette recette, l’utilisation d’un mix farine pâtisserie sans gluten de qualité permet de laisser la saveur de l’amande répondre au parfum de la bergamote. La poudre d’amande est riche en protéines, en fibres, en vitamines B1, B2, B3, B9 et E, ainsi qu’en minéraux tels que le manganèse, magnésium, le calcium, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc.

Les muffins sans gluten au citron bergamote pour faire le plein de vitamine C Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

Pour 12 muffins :



- 80 g de mix pâtisserie sans gluten de qualité (sans additifs douteux)

- 50 g de poudre d’amande

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de bicarbonate de sodium

- ¼ cuillère de sel fin

- 130 g de sucre de canne blond

- 45 g de beurre doux (ou de margarine)

- 80 ml de crème d’amande (ou crème fleurette)

- 2 œufs

- 1 citron bergamote de belle taille (ou 2 petits citrons)

- 60 g de lamelle de citron bergamote confit, coupées en tout petits cubes



Si vous ne cuisinez pas avec un mix pâtisserie, il vous faut alors 25 g de farine de riz demi-complet + 25 g de farine de millet + 45 g de fécule (maïs/pomme de terre) + ½ cuillère à café de gomme xanthane (ou gomme de guar).



Si vous cuisinez avec un mix de qualité, il faut vérifier qu’il contienne bien de la gomme (xanthane/guar), sinon il faut en ajouter ½ cuillère à café.

Les ingrédients pour réaliser les muffins sans gluten au citron bergamote Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C.



- Déposer dans les cavités du moule à muffins les petits moules papier.



- Faire fondre le beurre et garder de côté pour qu’il refroidisse un peu.



- Dans un grand bol, bien mélanger ensemble les ingrédients secs : le mix farine, la poudre d’amande, la poudre à lever, le bicarbonate, le sucre et la pincée de sel. Garder de côté.



- Battre ensemble au mixeur le beurre fondu, la crème d’amande et les œufs, jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Zester au dessus la peau du citron bergamote et ajouter 1 cuillère à soupe de jus de citron frais. Ajouter les petits cubes de citron bergamote confit et bien mélanger.



- Verser le mélange des ingrédients secs et mélanger doucement. Ajouter les petits cubes de citron bergamote confits.



- Verser de la pâte sans gluten dans chacun des petits moules papier.



- Cuire environ 25 à 30 minutes. Insérer une pique en bois qui doit ressortir sèche pour vérifier la cuisson.



- Sortir les muffins dans leur moule papier de la plaque en métal et les déposer sur une grille pour qu’ils refroidissent.



- Déguster avec une tasse de thé à la bergamote.

Les muffins sans gluten au citron bergamote pour faire le plein de vitamine C Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

