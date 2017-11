Santé : comment prendre soin de sa prostate ?

publié le 26/11/2017 à 08:04

La prostate peut créer de gros soucis chez beaucoup d‘hommes quand ceux-ci atteignent les 50 ans. Cela peut venir du fait qu’elle grossit ; on appelle cela une hypertrophie de la prostate. C’est totalement bénin, mais cela contraint à se lever la nuit ; il peut devenir difficile de se retenir, les urines coulent plus lentement. Plus redoutable, le cancer de la prostate est lui aussi un risque.



Bien évidemment, une surveillance annuelle chez le médecin après 50 ans est recommandée pour faire une prise de sang et parfois une IRM, explique le docteur Frédéric Saldmann. En même temps, on peut s’intéresser à des aliments qui auraient des effets protecteurs au niveau prostatique. Récemment, on s’est aperçu que prendre trois expressos par jour est protecteur pour la prostate. Idem pour les tomates. À l’inverse, l’excès de poids augmente les risques de cancer de la prostate.

Quelques exercices peuvent également être effectués pour prendre soin de sa prostate. Pour éviter ou remédier à son grossissement, il faut éviter de rester trop longtemps assis, parce que cela va provoquer une pression continue sur la prostate. Il faut se lever fréquemment cinq minutes pour se dégourdir les jambes. Prendre un bain chaud d’un quart d’heure le soir relaxe les muscles pelviens et diminue les contraintes sur la prostate. Éviter aussi de porter de sous-vêtements trop serrés.