Dans la vie, il arrive un moment où les choses s'inversent. Pendant l'enfance, on a en général affaire à des parents qui prennent soin de nous.



Mais une fois parvenus à l'âge adulte, nous avons le devoir de rendre un peu ce qu'on nous a donné et de prendre soin de nos parents. Passé un certain âge (au-delà de 70 ans), les seniors peuvent avoir tendance à se laisser aller. Il est bon que leurs enfants soient là pour les rappeler à l'ordre.

Et d'abord leur rappeler qu'il faut boire, car avec l'âge la sensation de soif a tendance à s'amenuiser. Mais d'une manière plus globale, les seniors manquent parfois d'appétit. Leurs besoins alimentaires évoluent avec l'âge. Il n'est pas rare qu'ils sautent un repas, ou qu'ils l'expédient par désintérêt pour la nourriture ou parce qu'ils sont trop rapidement repus.

Cette évolution est parfois due à la prise de médicaments. Certains ont tendance à altérer le goût. Dès lors, les plaisirs de la table perdent de leur intérêt. Et on peut tout bêtement être victime de dénutrition.



Ces signes qui doivent inciter à réagir

Anorexie, perte de l'appétit, asthénie, fatigue, apathie, amaigrissement : ce sont les signes qui doivent inciter les enfants de seniors à réagir. L'anorexie ne touche pas seulement les ados dépressifs. Certains seniors se signalent par leur appétit de moineau.



Leur anorexie mène tout droit à l'asthénie, c'est-à-dire une fatigue inhabituelle qui se manifeste souvent en fin de journée. Et comme tout est lié, l'apathie n'est pas très loin. La perte d'envie fait se détourner des autres et des activités pour lesquelles on a par le passé manifesté de l'intérêt.



On parle de dénutrition à partir du moment où on perd 5% de son poids en un mois. Parfois les choses se jouent sur un semestre. Je pense à une perte de poids de 10% en six mois : cela non plus, ce n'est pas normal.



La parole d'or du médecin de ses parents

On peut se contenter d'inverser les rôles et de dire "papa, mange ta soupe !". Mais il faut surtout se tourner vers le médecin traitant des parents. En général ils se connaissent depuis un moment. On peut espérer qu'un rapport de confiance s'est instauré entre eux.



La parole du médecin vaut de l'or. Il saura trouver les mots pour alerter sur les risques de la dénutrition, qui débouchent sur une cascade de soucis. Une personne dont l'alimentation n'est pas à la hauteur s'expose à des infections à répétition et à tout un tas de problèmes qui témoignent d'une chose : on est sur la mauvaise pente, et il faut réagir.