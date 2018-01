Michel Cymes : "Pourquoi il ne faut pas écouter son casque audio trop fort"

publié le 16/01/2018 à 10:45

En France, les trois-quarts des 15-45 ans utilisent des écouteurs. Or il se passe que les médecins croisent de plus en plus de personnes qui souffrent d’acouphènes et de problèmes auditifs. Le phénomène n'épargne pas la jeunesse. Loin de là.



Le concept de la génération Y, avec son casque à fond sur les oreilles, y est sans doute pour quelque chose. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de l'effarement qui avait été le mien lorsque j'avais assisté, il y a quelques semaines, à un concert des Rolling Stones. Les décibels m'avaient assommé. J'en étais revenu avec les oreilles cotonneuses.



J'ai l'impression que pour la génération Y c'est les Rolling Stones toute la journée. Quels conseils lui donner ? D'abord ceux qui écoutent de la musique avec un casque (autant dire tous les jeunes, en gros) doivent régler le niveau sonore de leur appareil dans un endroit calme.

Ne faites pas cela en plein brouhaha. Le calme doit être la référence de ce qui est admissible. Vous devez ensuite tenter de vous contenter du réglage que vous aurez préalablement fait.



Les cellules ciliées endommagées

Au-delà de l'aspect sonore, il y a une durée sonore à ne pas dépasser. Si on peut limiter l'usage du casque à trois heures par jour, cela parait être le maximum du maximum. Vous imaginez bien qu'avec certains ados, on est loin du compte. Je dois en vérité dire que le temps d'écoute et le niveau sonore sont liés.



Si vous êtes à 90 décibels pendant deux heures, cela va vous faire le même effet que si vous passez à 100 décibels pendant un quart d'heure. Le son, quand il nous parvient, impose une sorte de pression sur le tympan.



Si la pression est trop forte, cela peut même déboucher jusqu'à l'oreille interne sur l'arrachement des cils. Et notamment sur les cellules ciliées, les cellules sensorielles de l'audition. Une fois arrachées, c'est terminé : les cellules en question ne repoussent pas.



Faites des pauses régulières

Si vous avez une sensation désagréable, ou carrément une douleur, et qu'elle ne disparaît pas après une nuit de sommeil, je vous conseille de consulter. Mais l'idéal est d'anticiper en accordant un peu de repos à vos oreilles. Si vous prenez l'habitude de faire des pauses régulières (en ôtant le casque pendant un quart d'heure tous les trois-quarts d'heure), vous serez sur la bonne voie.



Et surtout vous augmenterez vos chances de faire de belles rencontres. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler : le casque isole et altère les rapports avec les autres.