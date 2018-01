publié le 17/01/2018 à 11:48

Les vacances d'hiver commencent dans quatre, cinq ou six semaines (tout dépend la zone dans laquelle vous vous trouvez). À cette occasion, des hordes de privilégiés vont prendre d'assaut les pistes des Pyrénées, du Massif central, des Vosges ou des Alpes, que la planète entière nous envie.



Mais tous ne reviendront pas indemnes. Pourquoi ? Parce que le ski, quand on n'est pas un minimum préparé, ça peut mal finir. Et en général, la montagne ne se trompe pas. Elle est un peu plus rude avec ceux qui ont préféré la couette aux baskets pendant onze mois, et qui débarquent sur les pistes le nez au vent sans un minimum d'entraînement.

Si vous avez prévu d'aller au ski en février ou en mars, vous pouvez d'ores et déjà vous remettre au vélo, au roller, à la natation, au footing ou à la marche nordique. Tout ce qui réhabituera votre cœur à l'exercice sera bon à prendre.



Testez le plateau de Freeman

Tous les sports cités ci-dessus renforcent le système cardiovasculaire. Cela tombe bien, car vous allez le solliciter dès l'instant où vous aurez chaussé les skis. Plus il y a aura de séances hebdomadaires, mieux ce sera. Si vous en faites trois de trois-quarts d'heure, je vous accorde un brevet de vertu.



Mais il n'y a pas que le cœur qu'il faut préparer à l'effort : il y a aussi les genoux. Au ski, ce sont souvent eux qui trinquent. Pour les renforcer, j'ai un truc : le plateau de Freeman. C'est un plateau rond qui repose sur une demi-sphère. Il est donc en équilibre instable.



À charge pour vous de monter dessus et de tenter de garder l'équilibre le plus longtemps possible. Vous faites cela pieds nus : cela renforce la proprioception (la notion d'équilibre) et cela bétonne les genoux. Franchement, quinze minutes tous les soirs (pourquoi pas en regardant la télé ?) c'est tout bénef'. Cela mérite l'investissement qui est de l'ordre d'une trentaine d'euros.



Des mouvements pour l'équilibre

J'ai d'autres mouvements à vous conseiller. Mettez-vous sur un pied. Vous relevez l'autre jambe à l'horizontale, et vous gardez cette position le plus longtemps possible. Ensuite, vous alternez. Si vous sentez que vous progressez, vous recommencez en fermant les yeux. Cet exercice ne prend que quelques minutes. Il renforce lui aussi votre équilibre.



Ne prenez pas tout cela à la légère. Car la montagne en hiver, quand on n'a pas le droit d'aller batifoler dans la neige pour cause de blessure, c'est assez "relou", comme dirait un jeune homme de ma connaissance à qui cela est déjà arrivé.