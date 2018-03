Michel Cymes met des fibres au menu pour soigner notre digestion

publié le 21/03/2018 à 10:35

Ce Français sur cinq concerné par le problème est plus souvent une Française. Les problèmes de constipation touchent ainsi deux fois plus souvent les femmes que les hommes.



Une chose est certaine : quand on est concerné, il faut changer ses habitudes alimentaires et forcer sur les fibres. Mais quand sait-on qu'on est concerné ? Si vous n'allez pas à la selle pendant deux jours, commencez à décrocher votre téléphone. Si le troisième jour il ne se passe toujours rien, vous pouvez appeler votre médecin.

J'insiste sur le fait qu'il faille consulter, parce qu'un majorité de patients passe outre et préfèrent l'automédication. Avec toutes les erreurs que cela peut comporter.

Miser sur les fibres, on l'entend dire en permanence et à juste titre. Le problème, c'est que manger des fibres c'est une chose, mais bien les assimiler c'en est une autre. C'est là-dessus que je voudrais insister.



Les fibres, nous savons tous qu'on en trouve notamment dans les légumes. Du coup, on a le réflexe soupe. Et on mixe à tour de bras, et on a tort ! Si vous faites une soupe, mettez des morceaux de légumes dedans. Surtout les champignons : ça vous obligera à mastiquer, ce qui aide à la bonne transformation des aliments qui se retrouvent dans votre côlon capricieux.



Même chose avec les fruits : les avaler sous forme de jus ou de compote est beaucoup moins efficace que de les manger entiers. Par ailleurs il faut bien les choisir, parce que certains sont plus riches en fibres que d'autres. C'est le cas du kiwi, de la poire, de la framboise et de l'orange.