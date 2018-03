Michel Cymes vous livre sa règle de trois pour retrouver de l'énergie

publié le 16/03/2018 à 10:56

L'hiver est en passe de s'achever. En général, on en sort un peu raplapla. Si vous avez l'impression depuis quelques semaines qu'il fait toujours trop froid pour sortir, toujours trop gris pour s'amuser, toujours trop ceci ou trop cela pour vous bouger, bref que la lassitude s'est installée en vous, c'est peut-être le moment de faire un bilan énergie. Histoire de réagir.



Pas besoin de consulter. Vous pouvez faire ça tout seul, en vous posant les bonnes questions et en appliquant la triple règle de trois. Tout tourne donc autour du chiffre trois. On va s'interroger sur trois aspects de votre vie : vos activités, vos projets et vos amis.

Concernant vos activités, vous faites trois colonnes : une colonne "plaisirs", une colonne "nécessités" et une colonne "obligations". Vous les remplissez. Listez les choses que vous faites par plaisir, par nécessité ou par obligation, et surtout le temps que vous y passez dans la journée.

Vous allez avoir une vision claire de ce qui ne va pas. À charge pour vous de remplir un peu plus la colonne "plaisirs". Je rappelle que ce qui est nécessaire n'est pas forcément obligatoire.



Concernant les projets, il faut vous poser une question simple : combien ai-je de projets à court ou long terme ? Cela peut aller de l'exposition que vous ne voulez pas rater à l'achat d'un saxophone.



Ce serait bien que vous ayez trois projets, et que vous décidiez de ne pas les perdre de vue. À partir du moment où on se projette dans l'avenir, on va automatiquement mieux.



Côté amis, là encore une question simple : combien les voyez-vous de fois par semaine ? Une fois, ce n'est pas assez. Deux fois, non plus. Trois fois, cela parait être le minimum. Quand on se prive de voir du monde, on s'isole. L'isolement est la meilleure recette pour perdre l'envie de tout.



La démarche à l'air un peu scolaire, mais je vous promets que ça marche. Vous verrez que tout est lié. C'est par plaisir que l'on voit ses amis, et c'est des rencontres avec les amis que parfois naissent les projets qui vous feront rencontrer d'autres amis que vous aurez plaisir à voir. Et ainsi la boucle sera bouclée. Ma règle de trois est imparable.