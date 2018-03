publié le 20/03/2018 à 10:58

Vous n'imaginez pas le nombre de bobos qui touchent les amateurs de jardinage. Des bobos qu'il est facile d'éviter, à condition de respecter certaines règles.



La première, c'est d'adopter la bonne posture. Quand on jardine, on a tendance à passer son temps plié en deux. Du coup, on s'expose au phénomène d'enroulement du dos. Ce qui est le meilleur moyen de se le casser. Le pire est qu'on a beau savoir que c'est néfaste, le réflexe est plus fort : on se tient mal.

Bien se tenir, c'est se tenir le plus droit possible. Pensez à mettre les fesses en arrière, à fléchir les genoux. Si vous avez besoin de vous rapprocher du sol, n'hésitez pas à prendre la position du chevalier servant qui déclare sa flamme à Dame nature.

Vous mettez un genou à terre, vous pliez l'autre jambe, et vous gardez à l'esprit que le dos doit être le plus droit possible. Flexion, extension : vous allez voir qu'en respectant ces consignes, vous allez transformer votre loisir en activité physique. Le jardinage, c'est sur sport. Et qui dit sport dit étirement.