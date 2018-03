publié le 19/03/2018 à 10:50

Je présente par avance mes excuses, parce que le sujet n'est pas hyper-ragoûtant. Mais je l'aborde pour la bonne cause. Car il semble que les point noirs, ça fascine et ça concerne pas mal de monde.



Je sais que les publics sont de plus en plus segmentés et que les médias s'adaptent. Mais vous n'allez pas le croire : figurez-vous qu'il existe une chaîne YouTube spécialisée dans le perçage des boutons. Elle a plus de 200.000 abonnés.

Je suis allé y jeter un coup d'oeil, et je vous préviens c'est un petit peu particulier. La chaîne propose un festival d'horreur dermatologique. C'est la foire aux furoncles percés, le rendez-vous des points noirs auxquels on fait la peau. certaines vidéos ont été regardées par 5 millions d'internautes.

Qu'est-ce qui fascine les gens dans tout cela ? Mystère ! J'imagine que certains éprouvent une sorte de jouissance quand ils réussissent à extraire un point noir, qu'ils se sentent purifiés en profondeur.



Le fait est que ces points noirs correspondent à des pores bouchés par un mélange de débris, de cellules mortes et de sébum. Ce dernier est une sorte de film gras produit par certaines glandes pour protéger la peau du dessèchement. À l'origine ce mélange n'est pas noir. Mais ce qui le rend noir, c'est qu'il est au contact de l'air. Il y a oxydation.



Il faut le faire dans les règles

Comment fait-on pour s'en débarrasser ? Le plus souvent, on utilise ses doigts. Malheureusement on ne le fait pas dans les règles. Le faire dans les règles, c'est primo avoir les mains d'une propreté indiscutable.



Secondo, utiliser du papier toilette. Pourquoi ? Pour vous protéger des germes qui risquent de se déposer ailleurs sur notre peau, ou de finir carrément sous vos ongles. Il faut désinfecter avec une solution antiseptique. Neuf fois sur dix on le fait mal. Il vaut donc mieux utiliser un outil en vente libre, qui s'appelle le tire-comédon.