publié le 17/02/2017 à 13:16

Les antibiotiques, c'est pas automatique ! Vous vous souvenez sans doute du slogan de cette campagne d'information qui a marqué les esprits au début des années 2000. On peut dire qu'elle a fait son petit effet. On consomme aujourd'hui moins d'antibiotiques qu'au siècle dernier. Cela dit, nous sommes encore loin d'avoir un comportement vertueux. D'ailleurs l'Agence nationale de la sécurité du médicament constate - et déplore - que la consommation est repartie à la hausse en 2015. On nous annonce en 2017 le lancement d'une nouvelle campagne, un peu comme on fait une piqûre de rappel.



On prend encore des antibiotiques même quand on n'en a pas vraiment besoin. C'est ahurissant le nombre de patients qui insistent pour qu'on leur en prescrive. Ce n'est pas pourtant faute d'avoir dit et redit que les antibiotiques ne sont pas la panacée. Autant ils peuvent vous être utiles pour tuer une infection bactérienne ; autant ils ne sont d'aucun intérêt quand vous êtes victime d'un virus.

La prise d'antibiotiques n'a rien d'anodin. Plus on en consomme, plus les bactéries leur résistent. Cela pose un sérieux problème à la santé publique. Par ailleurs, il y a souvent des dégâts collatéraux. Si les médicaments sont conçus pour attaquer et faire disparaître les germes pathogènes, il n'est pas rare qu'ils tapent aussi un peu à côté.



Résultat : ça déglingue un peu votre flore intestinale. Son équilibre est extrêmement fragile. C'est pour cela que quand vous êtes sous traitement, vous pouvez avoir des nausées, des problèmes de digestion ou simplement mal au ventre.



La première chose à faire est d'y aller mollo avec les antibiotiques, de ne pas dépasser la dose prescrite mais aussi d'aller au bout du traitement même si vous sentez que ça va mieux. Sinon l'infection peut être relancée, et il faudra repartir à zéro. Autre solution : ne lésinez pas sur les yaourts et le lait fermenté. Tant qu'à faire, ajoutez-y de l'ultra-levure : vous ferez ainsi le plein de probiotiques, des bactéries bonnes pour l'équilibre de la flore intestinale.