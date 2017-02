publié le 15/02/2017 à 12:22

Il stocke, il range, il classe, il mémorise, il retrouve tout (vos photos comme vos propos, votre musique comme vos rendez-vous), il ne vous quitte jamais. Lui, c'est votre téléphone portable. Cette petite merveille de technologie est devenu le meilleur ami de l'homme, mais pas forcément de son cerveau. À partir du moment où le portable est capable de faire autant de choses, vous vous reposez sur lui et votre cerveau ramollit. Forcément, il fait moins d'efforts.



À cause du portable, notre cerveau fonctionne à l'économie. De là à vous dire de vous en débarrasser, c'est un pas que nous ne franchirons pas. En revanche il est recommandé de vous affranchir de certaines habitudes, pour éviter que votre mobile ne devienne votre vie. Vous avez peut-être entendu parler de la "no-wifi-zone" : c'est un espace dont vous décrétez qu'on ne doit plus y consulter ses écrans. Rien ne vous empêche de décider qu'à partir d'aujourd'hui, votre cuisine ou votre salle de bains devienne une "no-wifi-zone". La désintoxication commence comme cela.

"Laissez votre téléphone à l'entrée"

Ce combat n'est pas gagné d'avance, même si on observe que les choses évoluent. Récemment en Espagne, on a pu voir une affiche à l'entrée d'une brasserie où il était indiqué "Ici pas de wifi, mais vous pouvez parler à votre voisin". À Berlin, il existe des restaurants dans lesquels vous laissez votre mobile en arrivant, avant de les récupérer en partant (s'il y a un coup de fil urgent, la personne prend le message).

L'un des enjeux est aussi d'éviter de s'isoler chaque jour un peu plus du reste du monde. N'oubliez pas que parler, chanter et s'ouvrir aux autres est aussi excellent pour la souplesse de nos neurones, et plus généralement pour notre bien-être.