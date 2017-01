ÉDITO - Si les sucres complexes sont recommandés avant une activité sportive, il faut absolument se méfier des sucres simples.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 19/01/2017 à 12:39

Rien ou presque n'est mauvais pour la santé, à condition de ne pas en abuser. Cela vaut aussi pour le sucre. Notre organisme a besoin de cette substance. Une fois que le sucre est digéré, il apporte aux muscles et au cerveau toute l'énergie qui leur est nécessaire pour fonctionner. Cela étant dit, il faut se mettre d'accord sur ce dont on parle quand il est question de sucre. Car il y a sucre et sucre : sucre simple et sucre complexe.



Les sucres complexes sont plus indiqués que les autres. On les retrouve dans des plats et aliments salés : riz complet, pâtes complètes, pain complet, flocons d'avoine, boulgour, pois chiches, fèves, haricots secs. Ces sucres complexes font merveille à quelques heures d'une compétition sportive. Notre organisme sait les stocker pour aller y puiser quand il en a besoin. Ils permettent de réguler le taux de sucre dans le sang.



On vous épargne la tentation du grignotage, qui consiste à ingurgiter des sucres simples. Ils correspondent au sucre blanc (saccharose) que vous mettez, par exemple, dans votre café. C'est encore le sucre naturel, que l'on trouve dans les fruits : nous en avons besoin, car il donne un coup de fouet à notre activité cérébrale et musculaire. Avec lui, l'effet est immédiat.

Le problème, c'est que tout le monde adore le goût du sucre naturel et qu'on a vite fait d'en abuser. Dans ce cas, le corps est capable de le transformer en mauvaises graisses avant de les stocker. Le résultat est rapidement visible sur la balance. Mieux vaut donc croquer dans un fruit ou avalez un peu (et pas un pot !) de miel, plutôt que de piocher dans un paquet de cookies ou de gâteaux industriels en buvant quelques gorgées de soda.



Par ailleurs, nous attirons votre attention sur certains sucres roux. En général, ils proviennent de la canne à sucre (ce qui explique leur couleur). Dans ce cas, pas de problème. Sauf qu'on s'est aperçu que certains fabricants raffinaient ces sucres - qui, du coup, devenaient blancs -, avant de les recolorer pour leur redonner leur couleur brune d'origine. On marche là sur la tête !