Michel Cymes fait le tri entre les bonnes et les mauvaises graisses

ÉDITO - Les lipides se classent en trois catégories : les acides gras polyinsaturés, les acides gras mono-insaturés et les acides gras saturés.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 16/01/2017 à 11:18

Les lipides sont indispensables à notre organisme pour qu'il fonctionne correctement. Prenez le cerveau, le roi des organes : il est à 60% composé de graisses. Pour bien communiquer entre eux, les 100 milliards de neurones qu'il contient ont besoin de souplesse. Celle-ci n’existe que si le cerveau est alimenté en bonne graisse.



Ces graisses, que l'on appelle acides gras, se classent en trois catégories : les acides gras polyinsaturés, les acides gras mono-insaturés et les acides gras saturés. Il faut éviter ces derniers : ils ont pour effet de rigidifier la membrane des neurones (pour faire simple, ils vous ralentissent le cerveau). Il s'agit de l'huile de coco, de l'huile de palme, des fritures, des pâtisseries industrielles, du beurre, des fromages, de la charcuterie et des chips.



Rabattez-vous plutôt sur les deux autres familles d'acides gras. On trouve, par exemple, les mono-insaturés dans les noix, les amandes, l'avocat, l'huile de colza et l'huile d'olive. Le cerveau les apprécie : ils sont bons pour son fonctionnement, même s'il ne faut pas non plus s'en gaver.

Gare aux acides trans

Les acides gras polyinsaturés sont les meilleurs amis du cerveau. Ils le font fonctionner à merveille. Ils assurent une bonne communication entre les neurones. Ils sont excellents pour le cerveau du futur nouveau-né. On les trouve dans le maquereau, le hareng, la sardine, le saumon, la truite et les anchois. La mer est une grande pourvoyeuse d'acides gras polyinsaturés, mais elle n'est pas la seule. Il y en a aussi dans les graines de lin et de chanvre.



Certains acides gras néfastes pour la santé avancent masqués : ce sont les acides trans. À la base, ce sont les acides insaturés, sauf qu'ils sont passés à la moulinette de l'industrie agro-alimentaire qui les a transformés. Vous les trouverez dans des produits comme les pizzas, les viennoiseries ou encore les quiches.