Michel Cymes : "Que faut-il manger avant de faire du sport ?"

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 18/01/2017 à 11:12

Ce serait de la folie furieuse que de se lancer dans une séance de sport en ayant le ventre vide. C'est ce qui arrive malheureusement le plus souvent qu'on ne le croit. Cela pourrait se traduire au mieux par une grosse fatigue, au pire par une crise d'hypoglycémie. Dans un cas comme dans l'autre, vous auriez tout faux et vos performances sen ressentiraient. À l'inverse, ne vous pointez pas le ventre plein sur un court de tennis : quand on est en pleine digestion, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour réussir son passing-shot de revers croisé long de la ligne.



La première question qu'il faut se poser, c'est : à quelle heure mange-t-on ? Le tennis est un sport physiquement exigeant. Mieux vaut donc y jouer en ayant déjà bien digéré. Vous devez déjeuner au moins trois heures avant de commencer votre match.

L'assiette doit être de compétition

Quant au contenu de l'assiette, il faut qu'il soit lui aussi de compétition. Optez pour du poisson ou de la viande blanche (plutôt que de la rouge), des légumes (faciles à digérer) et des sucres lents (pâtes ou riz), car vous allez devoir puiser dans vos réserves énergétiques. Ajoutez aussi un laitage ou une compote, et vous pourrez vous prendre pour Rafael Nadal.



Ce type de repas est aussi excellent à l'heure du dîner pour celles et ceux qui ont l'habitude de courir chaque matin. Votre organisme aura eu toute la nuit pour assimiler les glucides complexes. Au réveil, vous pourrez vous contenter d'un thé ou d'un grand verre d'eau agrémenté de quelques fruits secs avant de chausser vos baskets.



Mais ne fallait-il pas prendre un gros petit-déjeuner avant de faire du sport le matin ? En fait, tout dépend de l'intensité de l'effort. Si vous partez pour une randonnée à vélo de plus de deux heures, vous avez intérêt à prendre un petit-déjeuner plus solide.

Pensez aussi à vous hydrater

Pour ceux qui font du sport en fin de journée, on les renvoie au déjeuner du sportif évoqué plus haut. Ils auront largement eu le temps de digérer. Simplement, il faudra qu'ils pensent, à l'heure du goûter, à manger un fruit et à avaler une barre de céréales.



Enfin - et cela vaut pour tout le monde -, il faut penser à s'hydrater : buvez avant, pendant et après l'effort. Cela compensera ce que vous avez perdu sous forme de sueur, et cela vous évitera les crampes qui pourraient vous dégoûter du sport.