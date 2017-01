Michel Cymes : "Pour un sperme de bonne qualité, misez sur le sport"

ÉDITO - Selon une étude, une activité physique modérée augmenterait la production de sperme.

par Michel Cymes , Loïc Farge publié le 13/01/2017 à 11:14

Voilà le moyen de convaincre les hommes qui rêvent d'avoir des enfants : ils doivent savoir que la pratique sportive améliore la qualité et le nombre de leurs spermatozoïdes. Ce sont des chercheurs qui sont arrivés à cette conclusion au terme d'une étude que la revue médicale Reproduction a jugée suffisamment sérieuse pour qu'elle soit publiée.



Ils ont d'abord sélectionné quelque 250 personnes : des non-sportifs, tous âgés de 25 à 40 ans, et tous en bonne santé. Ils les ont répartis en quatre groupes. Trois groupes ont été soumis à un programme sportif plus ou moins intense. Le dernier groupe, lui, gardait ses mauvaises habitudes : ses membres restaient au repos. Après plusieurs semaines de sport, le sperme des sportifs a gagné en qualité.



Plusieurs critères participent à la qualité du sperme : la taille, la forme, le nombre et la concentration des spermatozoïdes, mais aussi le volume du sperme. Il y a également la "motilité progressive", c'est-à-dire la capacité du spermatozoïde à nager en avant et en ligne droite.

L'étude nous apprend aussi que la pratique sportive modérée (deux heures de marche ou de jogging tranquilles par semaine) est meilleure pour la qualité du sperme qu'une pratique intense. Les chercheurs se sont aperçus qu'un mois après l'expérience, ceux qui avaient arrêté de faire du sport voyait la qualité de leur sperme diminuer.



L'étude n'a cependant pas permis d'établir un lien formel entre la fécondité et la pratique sportive. Par ailleurs, pour être encore plus franc, rien ne dit que ce soit le sport qui agisse directement sur la qualité du sperme. Les cobayes de l'expérience qui ont fait du sport pendant plusieurs semaines ont vu leur indice de masse corporelle (IMC) diminuer. Il est possible que ce soit la diminution de cette masse corporelle qui ait permis aux hommes d'être en meilleure forme, et donc d'avoir un sperme de meilleure qualité.