Comment baisser sa température et vivre plus vieux

publié le 19/02/2017 à 08:42

Le froid est-il un facteur de longévité ? On a constaté que les centenaires ont un demi degré en moins que les autres. Les chercheurs se sont appuyés sur des souris, ont réduit leur température en procédant à une intervention chirurgicale et en agissant sur leur thermostat. Et bien avec une baisse de leur température, les souris ont gagné 20% de vie. Le froid conserve.



Comment baisser sa température sans se faire opérer à l'hôpital ? Les chercheurs ont fait un lien avec le régime alimentaire, parce qu'avec 30% de calories en moins, un sujet gagne aussi 20% de vie. Réduire son apport alimentaire entraîne aussi une réduction de la température : quand le froid intervient, l'usure va être moins forte, il ralentit le cycle de vie. C'est un signe de longévité formidable. Le froid livre donc des clefs que l'on n'imaginait pas pour faire des vieux os.