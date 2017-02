publié le 11/02/2017 à 09:07

Une équipe de chercheurs s'est intéressée au lien entre pornographie et sexualité. De plus en plus d'hommes ont des troubles sexuels. L'une des causes serait une consommation excessive de cyber-pornographie. Lorsque des hommes regardent trop de porno, ils idéalisent une sexualité qu'ils ne pourront jamais atteindre. Ils souffrent de la comparaison avec les acteurs. Ils rendent ainsi dans un monde fictif et la réalité, à côté du film, est toujours médiocre.



Un acteur porno, qui a tourné avec près de 3.000 femmes différentes, disait un jour que dans chaque partenaire il y a toujours un détail sexy sur lequel il se concentre. Ce qui lui permet d'être excité et de réaliser de très belles prestations. Le porno peut être un excitant, mais à forte dose est mauvais pour la santé mentale et la confiance en soi.