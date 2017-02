publié le 18/02/2017 à 08:02

Les Français sont les champions du monde de la complainte permanente... et ils ont bien tort. Des scientifiques de l'université de Stanford (États-Unis) ont établi un lien entre l'humeur et la santé, prouvant que ne plus se plaindre permettait de conserver une bonne santé. Ils ont ainsi démontré que les personnes qui se plaignent font beaucoup de mal à leur santé.



Comme l'excès de tabac ou d'alcool, les jérémiades continuelles font mal. La science montre que la plupart des gens qui se plaignent le font en moyenne une fois par minute au cours d'une conversation... et cela fait mal au cerveau. Lorsque l'on se plaint, on abîme une partie du cerveau : cela réduit l'hippocampe, l'une des zones les plus vulnérables du cerveau, notamment à la maladie d'Alzheimer.

De plus, lorsque l'on se plaint, le corps génère beaucoup de cortisone - l'hormone du stress -, le stress va abîmer les artères, augmenter la tension et le sucre dans le sang. Prendre l'habitude de se plaindre dans la journée va propager des décharges d'hormones négatives, détruire une partie stratégique du cerveau. Cesser de se plaindre permet ainsi d'optimiser son état de santé.