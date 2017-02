publié le 12/02/2017 à 11:49

Le régime alimentaire méditerranéen, à base d'huile d'olive, est-il garant d'une longévité prolongée ? Les Crétois, qui sont des adeptes de ce régime, vivent le plus longtemps en bonne santé, selon des études. Cette alimentation réduit de 30% les risques cardiaques, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux.



Que signifie manger méditerranéen ? Ce n'est pas seulement consommer de l'huile d'olive, il s'agit aussi de déguster des légumes plutôt entiers cuisinés de façon saine, accompagnés de poissons. Les escargots, qui ont un très bon profil lipidique, sont sur la liste de leurs plats fétiches. Aussi étonnant que cela puisse paraître, manger de cette façon, même de manière un peu plus importante, ne les fait pas grossir. Cela prouve que cette alimentation est très pauvre en sucre. Cela leur permet de vivre plus longtemps.