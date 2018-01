La génétique derrière les maladies ? Pas si sûr pour le docteur Saldmann

publié le 20/01/2018 à 07:51

"Frédéric Beigbeder, dans son bouquin "une vie sans fin", fait une enquête sur la longévité. L'idée, c'est que toute mort avant 120 ans est une mort très prématurée. Il s'intéresse aux tests génétiques. Aujourd'hui, vous pouvez vous gratter la bouche à l'intérieur, vous envoyez votre salive aux États-Unis et on vous renvoie votre code génétique.



Faites très attention avec ce truc-là : c'est très anxiogène. Vous commencez à lire l'histoire et vous voyez que vous risquez un cancer, Alzheimer, des maladies cardiovasculaires... Bref vous pouvez mourir un jour. Donc prenons l'exemple des facteurs de risques de maladie d'Alzheimer. Au premier trou de mémoire, vous allez paniquer. Vous vous dites "ça y est, c'est foutu", alors qu'il n'en est rien.

La génétique ne dit pas tout

La génétique n'est pas si importante que ce qu'on croyait. Des vrais jumeaux ont le même code génétique. L'un mène une vie saine, sport, mince, ne fume pas. L'autre est gros, devant sa télé et il ne fait rien. La longévité des deux sera différente et n'aura rien à voir du tout avec la génétique.

C'est la grande découverte faite ces trente dernières années. Cela s'appelle l'épigénétique. Ce qui compte, ce n'est pas nos gènes, mais ce qu'on en fait. Si vous avez un mode de vie simple, vous allez uniquement réveiller les bons gènes. Et votre longévité augmente. Ce n'est pas la fatalité terrible qu'on pensait. Le code génétique, pourquoi pas, permet de détecter certaines maladies rares. Mais pour l'immense majorité des gens, c'est leur mode de vie qui va influer le code génétique. Notre santé est entre nos mains."