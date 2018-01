Santé : comment les odeurs peuvent agir sur notre cerveau

publié le 14/01/2018 à 07:58

"Les odeurs sont très importantes, car on peut les mémoriser toute notre vie. On a découvert une zone dans le cerveau qui stocke la mémoire des odeurs", affirme le docteur Saldmann. Selon lui, les odeurs seraient très liées à la sexualité. "On a découvert une maladie qui s'appelle le syndrome de Kallmann. Ce sont des nourrissons qui naissent sans lobes olfactifs et avec des organes génitaux microscopiques. L'odeur va stimuler la libido chez les hommes comme chez les femmes", explique-t-il.



D'après le docteur Saldmann, la perte de l'odorat peut avoir de graves conséquences sur la santé. "L'odeur c'est important. Parfois dans les accidents de moto, il peut y avoir une section du nerf olfactif. Et les gens qui perdent l'olfaction ont souvent des problèmes de dépression et perdent leur libido", indique-t-il.

"Les odeurs sont très importantes. C'est comme la petite madeleine de Proust. Parfois on peut retrouver une odeur et se replonger dans son enfance. L'odeur va réveiller la mémoire. Il y a des souvenirs enfouis au plus profond de notre cerveau et d'un seul coup, une odeur peut vous transporter en enfance à la table de vos parents", conclut le docteur Saldmann.