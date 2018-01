Alimentation : comment se protéger efficacement des salmonelles ?

publié le 13/01/2018 à 07:58

Les salmonelles peuvent se retrouver dans nos aliments, et s'avérer redoutables. En témoigne le récent scandale du lait Lactalis, infecté par la bactérie. Les modes de contamination peuvent être nombreux, alors comment réduire les risques ?





"On est tous exposés aux salmonelles et on n'est pas sorti de l'auberge. Ça durera encore des années et des années parce qu'il y en a partout. La salmonelle c'est une bactérie qui est hébergée dans le tube digestif des animaux et que l'on va retrouver dans des aliments souillés ou de l'eau contaminée", explique le docteur Saldmann.

Or la contamination de l'homme par cette bactérie peut s'avérer dangereuse, prévient le docteur. "On peut être beaucoup plus touché si l'on est fragile, comme une personne âgée ou malade, ou encore un nourrisson. On a aussi découvert qu'il existe des gens qui ont une susceptibilité génétique aux salmonelles", met-il en garde. "Cela dépend de la quantité, mais la salmonelle peut donner des diarrhées, des vomissements, ou de la température. Parfois, cela va s'arranger tout seul, mais dans de nombreux cas ça se termine à l'hôpital, sous perfusion, avec des antibiotiques", expose le docteur Saldmann.

Comment s'en préserver ?

Il est cependant possible de limiter les risques de contamination en adoptant les bons gestes. "On peut éviter tout cela avec de bonnes mesures d'hygiène. Premier point : la cuisson détruit les salmonelles. Si l'on fait cuire les aliments à 65°, à cœur, pendant 5 minutes, alors on s'en débarrasse. La cuisson, c'est un solide bouclier", affirme le docteur Saldmann.



"De bonnes vieilles règles d'hygiène, comme se laver les mains avant de faire la cuisine, ça sert. Parce que si vous avez tripoté une carcasse de poulet souillé -où l'on retrouve souvent des salmonelles- et qu'après vous préparez à manger, alors vous allez tout contaminer. C'est comme poser un cabas sur un plan de travail puis cuisiner dessus, c'est sale. Globalement les règles d'hygiène, comme bien se laver les mains et de bien cuire les aliments, c'est très utile", conclut-il.