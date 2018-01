publié le 01/01/2018 à 07:59

À l'heure de formuler ses vœux de bonne année, mieux vaut ne pas trop se souhaiter de buller. Comme le rappelle le docteur Saldmann, il existe un proverbe qui dit que "la paresse est la mère de tous les vices", et le praticien vous explique combien ce proverbe est vrai.



Il cite une étude australienne selon laquelle trop se reposer diminue l'espérance de vie en longueur et en bonne santé : "Ils ont mis en évidence des recettes du mauvais vieillissement. Si on dort plus de neuf heures par nuit" et qu'en plus on fait "moins de 150 minutes d'exercice physique par semaine, on multiplie par quatre le risque de mort subite".

"À chaque fois que vous êtes paresseux physiquement, vous allez perdre en muscle", insiste le docteur Saldmann, avant de rappeler que l'"on perd déjà naturellement 1 à 2 % de muscle par an à partir de 30 ans". Un avertissement qui vaut aussi pour l'activité mentale : "Quand on n'exerce pas son cerveau, le QI se casse la figure."