publié le 06/01/2018

Nombreuses sont les nuits après lesquelles on pense ne pas avoir rêvé. Ce n'est qu'une impression : "On pense qu'on ne rêve pas, mais on rêve quand même", assure le docteur Saldmann. "En fait, les rêves comme les cauchemars, c'est bon pour le cerveau. Parce que tout simplement, cela nous aide à digérer nos émotions et à consolider notre mémoire."



"On a deux sommeils, précise le docteur, un sommeil lent où on ne bouge pas, et un sommeil paradoxal où on n'arrête pas de bouger, de gesticuler, et on récupère dans ce sommeil." C'est pourquoi il met en garde contre les somnifères, qui "font qu'on dort beaucoup en sommeil lent, peu en paradoxal. On ne récupère pas bien, on est tout pâteux le matin."

Par ailleurs, le docteur Saldmann évoque un phénomène très fréquent : celui d'avoir des doutes sur ce que l'on a vécu et ce que l'on a rêvé : "On s'est aperçu que ce sont les gens qui manquent de sommeil qui font cette espèce de mélange." Il conclut en détaillant certaines vertus du sommeil : "Si vous travaillez avant de vous endormir, vous mémorisez super bien parce que le sommeil aide à fixer ce que vous avez appris."