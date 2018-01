Un test sanguin pour détecter le cancer de façon précoce ?

publié le 19/01/2018 à 11:58

Le cancer pourra-t-il un jour être dépisté avant même l'apparition de symptômes ? Un test sanguin expérimental a permis de détecter de façon précoce les huit cancers les plus fréquents, dans une moyenne de 70% des cas, soit sept cas sur dix. Une avancée qui pourrait améliorer considérablement les chances de guérison.



L'étude a été publiée jeudi 18 janvier dans Science. Elle a porté sur plus d'un millier de patients dont la tumeur ne s'était pas encore propagée. L'équipe de chercheurs de l'université Johns Hopkins à Baltimore, aux États-Unis, menée par Nickolas Papadopoulos, pourrait se placer en tête de la compétition en cours pour commercialiser un test sanguin universel de dépistage du cancer, grâce à ces résultats.

Ces chercheurs ont d'ores et déjà commencé une autre étude, qui pourrait porter au total pendant cinq ans, sur 50.000 femmes de 65 à 75 ans n'ayant jamais eu un cancer. L'objet de l'étude serait de déterminer si ce test peut déterminer plus systématiquement la présence d'une tumeur sans aucun symptôme. Les mutations génétiques provoquent la croissance de cellules cancéreuses, dont l'ADN se retrouve dans le sang.

Un taux de détection variable selon les tumeurs

Les chercheurs de Johns Hopkins et d'autres centres de recherche ont déjà mis au point des "biopsies" des cellules cancéreuses circulant dans le sang et peuvent déterminer comment un patient répondra aux différents traitements.



Dans les échantillons de sang des 1.005 patients de l'étude atteints d'un des huit types de cancer les plus communs et n'ayant pas encore fait de métastases, le taux de détection a varié de 33% à 98% selon les tumeurs, précisent les auteurs.



La sensibilité a été de 69% et plus pour les cancers de l'ovaire, du foie, de l'estomac, du pancréas et de l’œsophage qui sont tous difficiles à détecter précocement, ont précisé les scientifiques. L'équipe a déposé un brevet pour ce test, baptisé CancerSEEK. Son coût sera inférieur à 500 dollars.