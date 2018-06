La frilosité peut cacher un dérèglement de la thyroïde

publié le 16/06/2018 à 07:45

Qu'importe la température, certaines personnes ont toujours froid. On peut être frileux de constitution, depuis toujours, mais parfois ça peut être un dérèglement hormonal comme la thyroïde. Le docteur Saldmann recommande de consulter un médecin si l'on constate que l'on est plus frileux qu'avant.



Il se peut que la thyroïde, qui est une toute petite glande, soit déréglée. Un manque de sucre peut également expliquer que l'on soit plus sensible au froid. Mais globalement, la frilosité est souvent l'apanage de gens sédentaires qui ne font pas assez d'exercice.

En général, ce sont les femmes qui sont les plus frileuses. Cela s'explique parce que ces dernières ont souvent une musculature moins développée que celle des hommes. "Une bonne musculature, par le métabolisme, fait que l'on est moins frileux", explique le docteur Saldmann.