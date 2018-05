Un chirurgien français réussit une greffe de trachée, une première mondiale

publié le 21/05/2018 à 01:50

Une première mondiale. Douze patients ont pu bénéficier d'une greffe de la trachée avec succès, à l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Entre 2009 et 2017, un organe artificiel (voies aériennes, trachées et bronches), a été implanté à ces 12 patients, à partir d'un morceau de tissu aortique prélevé sur un donneur.



Les patients greffés souffraient de lésions, en majorité cancéreuses, très évoluées et complexes de l'arbre respiratoire. Certains patients, pour lesquels aucun traitement n'existait et qui se trouvaient dans une impasse thérapeutique, sont aujourd'hui considérés comme guéris. Cette technique permet d'éviter par exemple l'ablation d'un poumon dans le cadre d'un cancer, ou de vivre avec une trachéotomie à vie après une maladie touchant la trachée.

Les résultats sont très encourageants ! La mortalité à 90 jours a été de 5% et il n'y a eu aucune complication grave liée au greffon.

Cette avancée majeure dans le domaine de la greffe d'organes artificiels a été publiée dimanche 20 mai dans la très prestigieuse revue scientifique JAMA.