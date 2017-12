publié le 05/12/2017 à 07:18

Au départ c'est une pose de prothèse d'épaule plutôt banale mais délicate car elle doit être effectuée sur une patiente âgée. Pour cette opération ce 5 décembre à Bobigny (Seine-Saint-Denis), le chirurgien Thomas Grégory va porter un casque très spécial : des lunettes de réalité augmentée, comme le rapporte Le Parisien.



Pour la première fois, le chirurgien verra en hologrammes les clichés anatomiques en 3 dimensions de sa patiente, comme si l'épaule était directement devant ses yeux. Il les portera durant toute l'intervention prévue sur 35 minutes, il pourra visualiser dans les moindres détails le squelette de sa patiente. "Le Graal pour un médecin est de voir ce que son œil ne peut pas visualiser : le squelette du patient dans les moindres détails. C'est ce qui va se passer", a confié au Parisien le docteur Thomas Grégory qui va pratiquer l'intervention révolutionnaire.

Pour le chirurgien c'est une aide extrêmement précieuse pour des interventions qui se jouent au millimètre. Cela permet de limiter les gestes, d'être moins invasif et donc de limiter les risques pour le patient. Thomas Grégory l'affirme au Parisien : "On fait la bascule entre l'ancien et le nouveau monde de la chirurgie, mais c'est au bénéfice de la sécurité et des innovations pour les patients." Une plateforme lui permettra aussi d’interagir en direct avec des médecins de Londres, Séoul ou de Pennsylvanie. Thomas Grégory a également annoncé que l'opération sera diffusée en direct sur Youtube dès 16h.

> Réalité mixte et chirurgie : première mondiale à l'hôpital Avicenne AP-HP le 5 décembre 2017