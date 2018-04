L'hypoglycémie, un phénomène plus courant qu'on ne le croit

publié le 29/04/2018 à 07:50

"L'histoire du sucre est terrible : trop de sucre ce n'est pas bon, mais quand on fait de l'hypoglycémie, c’est-à-dire que le taux de sucre dans le sang chute, ce n'est pas bon du tout non plus", explique le docteur Saldmann.



En effet l'hypoglycémie peut selon lui donner lieu à "des troubles d'irritabilité", une certaine "confusion" ou des "sueurs nocturnes et des insomnies". "Parfois c'est simplement une sensation de malaise, vous vous sentez mou. On peut avoir mal à la tête, des palpitations, ou des troubles visuels. Alors lorsqu'on ne se sent pas dans son assiette, il est possible de manger deux ou trois morceaux de sucre, pour voir si ensuite on se sent mieux", conseille le docteur Saldmann.

Pour le professeur, il faut avant tout faire preuve de "bon sens". "Il faut déjà bien s'hydrater car parfois les gens se sentent mous parce qu'ils ont oublié de boire. Mais parfois ça peut aussi être la glycémie qui est basse. Si vous êtes sujet à des phénomènes d'hypoglycémie, il faut consulter votre médecin traitant, qui va étudier l'effet du sucre dans votre sang et ensuite faire un bilan et mieux vous conseiller", termine-t-il.