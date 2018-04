Les supporters qui voient leur équipe perdre mangent plus gras

publié le 22/04/2018 à 07:52

L'alimentation chez les supporters d'équipes sportives peut changer selon les résultats de celles-ci. Des chercheurs ont étudié les comportements des supporters qui ont gagné et ceux qui ont perdu. Et le résultat est surprenant.



Le régime change entre un supporter qui gagne et un qui perd. Leur assiette n'est pas la même selon des études scientifiques. Ceux qui ont perdu vont noyer leur chagrin en mangeant gras et calorique pour se consoler, contrairement à ceux qui ont gagné qui mangent de façon plus saine, avec des légumes et des poissons par exemple. La déception de la défaite engendre un besoin de se rassurer avec des aliments gras.

Il y a une influence très importante entre ce qu'il se passe autour de nous et la façon dont on s'alimente. On est dépendant de réactions. Il y a un besoin de se rassurer quand cela va tourne mal, mais autant se rassurer sans s’abîmer et en mangeant sain.