L'anxiété, premier symptôme de la maladie d'Alzheimer ?

publié le 15/04/2018 à 09:50

C'est une étude publiée il y a peu dans l'American Journal of Psychiatry qui nous intéresse aujourd'hui. Portant sur 270 hommes et femmes âgés de 62 à 90 ans, elle montre un lien entre l'anxiété et la maladie d'Alzheimer. Une anxiété très présente peut en effet être un signe annonciateur fiable de l'apparition prochaine de la maladie. Il est important de repérer ce genre de signaux, car aucun traitement n'a malheureusement encore été trouvé face à ce mal.



Il est par conséquent primordial de pouvoir mobiliser dès que possible tous les facteurs de prévention. Une activité physique et intellectuelle quotidienne permet, notamment, de freiner le développement de la maladie. Quoi qu'il en soit, l'anxiété n'est jamais bonne et doit être combattue en évitant en particulier de passer ses journées sur un canapé à ne rien faire. L'activité physique et intellectuelle est notre "barrière" par rapport à cette maladie.

Celle-ci frappe surtout les sujets au-delà de 60 ans, à un moment où l'on arrive en retraite et où l'on se dit "j'en profite, je ne vais rien faire". Il faut être le plus actif possible, car l'arrêt d'activité va être un facteur de risque important. Une autre étude a montré une corrélation directe entre l'âge de la retraite et Alzheimer. Plus on s'arrête tôt, plus le risque est grand. Comme le disait Albert Einstein, "la vie c'est comme la bicyclette, si on arrête de pédaler, on tombe".