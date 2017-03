Cresson, avocat... Les bons aliments pour une détox efficace

publié le 04/03/2017 à 11:27

Difficile de manger bio tout le temps, mais bien choisir ses aliments permets de créer une protection naturelle pour l'organisme. À l'approche du printemps, les aliments détox permettent de mincir et de se sentir bien dans sa peau. On préconise parfois la détox sous forme de jus de légumes, mais en fin de compte cela revient à prendre en verre de sucre. Il existe par contre des éléments détox chimiques.



Par exemple, le cresson diminue des éléments cancérigènes chez les fumeurs. L'avocat, lui, agit comme un baume des intestins avec un index glycémique bas. Lorsque l'on consomme un hamburger garni avec les aliments classiques mais également de l'avocat, le facteur inflammatoire diminue de plus de 30% dans l'organisme par rapport à la digestion d'un burger normal. Aussi, l'amidon résistant des pommes de terre amortit les effets cancérigènes de la viande rouge et de la charcuterie mais attention, cela est valable pour les pommes de terre vapeur.