et Le Service des Sports

publié le 13/06/2018 à 17:40

"Bonjour", "comment vas-tu ?", "merci", "s'il te plaît", je m'appelle...", "je suis Français", "bravo"... À l'occasion de la Coupe du Monde en Russie, Éric Silvestro et toute l'équipe du "Club RTL Mondial 2018" vous proposent chaque soir d'apprendre un mot ou une expression et sa prononciation dans la langue du pays hôte.



La professeure se nomme Natalia Cavaillé, est directrice du centre de communication russe à Paris, diplômée de l'université de Yaroslavie, en Russie, et de Paris-Nanterre. Retrouvez-la chaque soir aux alentours de 20h55 pour un moment aussi pédagogique que sympathique.

Le 21e Mondial de l'histoire se déroule du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet à travers 11 villes et 12 stades. Au premier tour, la France affronte l'Australie le samedi 16 juin (12h), le Pérou le jeudi 21 juin (17h) et le Danemark le mardi 26 juin (16h).