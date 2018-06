Robbie Williams a débuté son show entouré de danseurs sur le titre "Let Me Entertain You"

Robbie Williams a débuté son show entouré de danseurs sur le titre "Let Me Entertain You" Crédits : Mladen ANTONOV / AFP | Date :

publié le 14/06/2018 à 18:12

C'est parti. Pendant un mois, toute la planète va vibrer au rythme de la Coupe du Monde de football, organisée en Russie. Cette 21e édition va voir 32 nations s'affronter, jusqu'à la finale prévue le 15 juillet prochain à 17 heures.



Pour lancer cet événement suivi par des milliards de personnes à travers le monde, l'organisation a fait appel à Robbie Williams, qui a enflammé le stade Loujniki de Moscou lors d'une cérémonie d'ouverture complètement repensée. Pas de danses traditionnelles ni de clin d’œil aux coutumes du pays organisateur, mais plutôt un mini-concert à l'image de ce qui peut se faire aux États-Unis pendant la mi-temps du Superbowl.

Le rockeur britannique a commencé son show en interprétant Let Me Entertain You, suivi du légendaire Feel, et du tube Angel, chanté en duo avec la soprano russe Aida Garifullina. Toujours aussi imprévisible et rebelle, le chanteur a également fait un doigt d'honneur en direct. Après l'arrivée sur le terrain de la star brésilienne Ronaldo, Robbie Williams a terminé avec l'entraînant Rock DJ, laissant ensuite la place à Vladimir Poutine, qui a souhaité "des souvenirs inoubliables" aux supporters.