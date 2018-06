publié le 14/06/2018 à 13:08

La Coupe du monde de football débute le 14 juin. Pendant un mois, 32 nations vont tenter de l'emporter en Russie. C'est le pays hôte qui va ouvrir le bal face à l'Arabie saoudite, pour le premier match du groupe A. En revanche, il faudra patienter jusqu'au troisième jour pour voir l'équipe de France entrer en scène face à l'Australie.



Cette nouvelle édition sera peut-être l'occasion de battre certains records, personnels ou collectifs. En Russie, un nouveau record va-t-il être atteint ? Qui sera le joueur le plus âgé ?

À deux semaines du début de la compétiton, retour sur quelques chiffres

6 cartons et 2 expulsions

Adulé, Zizou n'en reste pas moins un mauvais élève sur les terrains de Coupe du Monde. Zidane est le joueur le plus sanctionné de toute l'histoire de la Coupe du monde avec six cartons rouges, c'est autant que le Mexicain Marquez, et le Brésilien Cafu, mais le Français les devance avec deux expulsions, en 1998 et 2006.

56 secondes

Le carton rouge le plus rapide de l'histoire de la compétition revient à l'arbitre français Joël Quiniou. Il a expulsé l'Uruguayen José Batista après seulement 56 secondes de jeu. C'était en 1986.

10,8 secondes

Le but le plus rapide a été marqué en seulement 10,8 secondes. C’est le Turc Hakan Sukur qui l'a inscrit en 2002 en trompant le gardien de la Corée du sud, pays hôte à l'époque.

1930

C'est Lucien Laurent qui a inscrit le premier but des Bleus en 1930. Un but face au Mexique. C'est aussi le tout premier but inscrit en Coupe du monde, et hasard c'était un 13 juillet.

45

C'est le joueur le plus âgé de la Coupe du Monde 2018. À 45 ans, Essam El Hadary a gagné quatre Coupes d'Afrique des Nations mais n'avait jamais pu disputer de Mondial, dont l'Égypte était absente depuis 1990, quand il avait 17 ans.

171

Quelle édition détient le record du nombre de buts inscrits pendant la compétition ? La dernière en date puisque 171 buts ont été inscrit pendant la Coupe du Monde au Brésil, en 2014.



5

Décidement, le Brésil et la Coupe du monde, c'est une historie qui marche. Le pays en a remporté cinq, devant l'Allemagne et l'Italie et leurs quatre victoires.