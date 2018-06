Coupe du Monde 2018 : les 5 matchs de poules à ne pas rater

publié le 14/06/2018 à 13:30

C'est le jour J. La Coupe du Monde 2018 sera officiellement lancée avec le coup d'envoi du match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite à 17h (heure française). Si cette affiche ne devrait intéressé que les vrais passionnés et les supporters, la phase de poules de la compétition réserve quelques belles rencontres au grand public.



En dehors des matchs des Bleus qui vont être largement suivi dans le pays, certains matchs ont l'allure de matchs couperets. Voici donc une présentation de ces cinq matchs de poules qui devraient promettre de très belles oppositions.

Plusieurs grandes équipes vont donc pouvoir se tester avec des oppositions plus équilibrées entre grandes nations du football mondial. L'équipe de France, quant à elle, débute son Mondial contre l'Australie le samedi 16 juin à midi.

Portugal-Espagne (15 juin à 20h)

Il s'agit du premier prime-time de cette Coupe du Monde et peut-être de l'une des plus belles affiches de cette phase de poules. Le derby de la péninsule ibérique : Portugal-Espagne. Le champion d'Europe en titre rencontre l'un des favoris au titre mondial (certes chamboulé par un changement d'entraîneur), pour un match qui promet un grand spectacle. La performance de Ronaldo sera particulièrement scrutée.

Allemagne-Mexique (17 juin à 17h)

L'entrée en lice du tenant du titre face à une valeureuse équipe du Mexique. Les Allemands ne voudront pas se manquer face au Mexique qui est l'exemple type d'une équipe de Coupe du Monde. Discret, (malgré des polémiques hors du terrain) les mexicains sont toujours sortis des poules depuis 1994. La rencontre devrait être une belle opposition de style.

Brésil-Suisse (17 juin à 20h)

Le Seleçao est un des grands favoris de cette Coupe du Monde en Russie. Les Brésiliens rencontrent le bloc suisse toujours difficile à manœuvrer en compétition officielle. Si la rencontre ne semble pas la plus équilibrée, il sera intéressant d'observer l'entrée en matière de Neymar, Philippe Coutinho, Marcelo et consorts face aux Suisses qui auront à cœur de déjouer les pronostics.

Argentine-Croatie (21 juin à 20h)

Peut-être l'un des adversaires des Bleus en huitièmes de finales. Lionel Messi d'un côté, Lukas Modric de l'autre, la rencontre devrait valoir le coup d’œil. Un match dans lequel s'affrontent deux des effectifs les plus talentueux du Mondial, même si l'Argentine et sa force de frappe en attaque part favori.

Angleterre-Belgique (28 juin à 20h)

"Last but not least". Le dernier match de cette phase de poules est un "must-see". Les Lions britanniques et les Diables rouges s'affronteront peut-être pour déterminer le premier du groupe. Un match entre deux outsiders avec des équipes taillées pour aller loin dans cette Coupe du Monde 2018.