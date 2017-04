publié le 12/04/2017 à 10:35

Un gâteau sans gluten au chocolat pour célébrer Pâques. La génoise de ce gâteau au chocolat est gluten et peut parfaitement se préparer également sans lactose en substituant dans la recette de la génoise, la crème fraîche par de la crème d’amande ou de coco. Cette base de gâteau au chocolat peut ensuite être adaptée à toutes sortes de décorations…



La poudre d’amande est riche en protéines, en fibres, en vitamines B1,B2, B3, B9 et vitamines E. Elle est également très riche en minéraux, comme le cuivre, le manganèse, le phosphore, le zinc et le fer. La poudre d'amande possède la particularité d’avoir un fort pouvoir de satiété, ce qui est important lorsque l’on suit un régime sans gluten.

La farine de millet est, elle, riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamine A excellente pour la peau. Sa saveur délicate de noisette relève le parfum du chocolat noir. Ce dernier est riche en antioxydants, en magnésium, en phosphore, en fer, en potassium.

Pour Pâques, cuisiner un tendre gâteau au chocolat sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

Pour le gâteau :

30 g de poudre d’amande

35 g de fécule de maïs

20 g de farine de riz demi-complet + 1 cuillère à soupe pour saupoudrer les deux moules

35 g de farine de millet

½ cuillère à café de gomme xanthane

1 cuillères à café de bicarbonate

1/2 cuillère à café de poudre à lever

1/2 cuillère café de sel fin

35 g de cacao noir en poudre

140 g de sucre de canne roux en poudre

55 ml d’huile végétale

65ml de crème fraiche liquide (ou crème fleurette, ou crème végétale)

1 œufs, à température ambiante

1/2 cuillère à café d’extrait de vanille

110 ml de café chaud

5 g de beurre ou margarine pour beurrer le moule



Pour substituer les farines et fécule par un mix pâtisserie sans gluten, il faut 30g de poudre d’amande et 90g de mix, et vérifier si il contient déjà de la gomme xanthane ou guar.



Pour la crème au beurre :

100 g de chocolat noir pâtissier, coupé en petits morceaux

100 g de beurre à température ambiante

100 g de sucre glace

½ cuillère à café d’extrait de vanille



Pour les copeaux de chocolat :

60 g de chocolat noir en plaque à râper à l’économe.

Décoration au choix, ici petites perles colorées certifiées sans gluten

Pour Pâques, cuisiner un tendre gâteau au chocolat sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Graisser, au beurre ou à la margarine, un moule de 22cm de diamètre et déposer au fond du moule une feuille de papier cuisson. Cela évite que le gâteau attache au fond du moule et il suffit ensuite de "peler" le papier cuisson au démoulage du gâteau.





Mélanger ensemble dans un grand saladier les ingrédients secs : poudre d’amande, farines, fécule, gomme xanthane, bicarbonate, poudre à lever, sel fin, cacao en poudre et sucre. Dans un autre bol, mélanger ensemble les ingrédients humides : l’œuf, la crème fraîche, l’huile, et la vanille. Battre au fouet pour tout bien émulsionner. Mixeur à vitesse lente (ou dans un saladier avec un batteur électrique) verser le mélange des ingrédients humides dans les ingrédients secs.



Ajouter le café et racler les bords du bol avec une spatule pour assurer une bonne incorporation de la pâte. Verser cette pâte dans le moule beurré et cuire 35 à 40mn. Pendant que le gâteau cuit, préparer les copeaux de chocolat : râper simplement à l’économe du chocolat noir en plaque (car il est difficile de trouver dans le commerce des copeaux de chocolat certifié sans traces de gluten, et c’est technique est également économique). Sortir le moule du four mais laisser reposer le gâteau 30mn dans le moule avant de le démouler et de le laisser refroidir sur une grille complètement.



Préparer la crème au beurre : Faire fondre au bain-marie le chocolat pâtissier coupé en petits morceaux. Garder de côté pour qu'il refroidisse. Dans le bol du mixeur, battre le beurre jusqu’à obtenir une texture crémeuse (environ 3mn). Ajouter la vanille et battre jusqu’à sa bonne incorporation. Verser doucement le sucre glace. Ne pas hésiter de nouveau à racler les bords du mixeur avec une spatule en silicone. Continuer de battre et verser le chocolat fondu refroidi.



Déposer le gâteau sur le plat de présentation, les bords protégés des éclaboussures par de fines feuilles de papier cuisson. Étaler sur le dessus et les côtés une couche de crème au beurre et lisser avec la spatule. Saupoudrer des copeaux de chocolat noir et décorer de petite perles colorés (optionnel)



Réserver au réfrigérateur avant de servir.

Suivez Clem sans gluten sur:

Son site internet: http://clemsansgluten.com



sur Facebook:https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten