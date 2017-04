publié le 26/04/2017 à 10:40

Le "bundt cake" est un gâteau tout en rondeur. Il tient son nom du moule dans lequel il est cuit, moule traditionnellement en aluminium, inventé en 1950 aux Etats-Unis. Contrairement au kougelhopf alsacien, à qui il ressemble esthétiquement, ce gâteau est très tendre. Ici sans gluten et sans lactose, il est aussi parfumé au citron.



La farine de millet donne à ce gâteau une belle couleur dorée. Le millet est une farine riche en magnésium, phosphore, zinc et en vitamines A excellent pour la peau. La fécule de tapioca possède la particularité de gonfler à froid, et une élasticité à la pâte sans gluten. Très utilisée en Amérique du Sud et en Asie, la fécule de tapioca à la texture du talc, exactement comme la fécule de maïs ou de pomme de terre. Attention toutefois, en France, elle est souvent confondue avec les “perles du japon“ : minuscules petites billes de tapioca, souvent nommées à tort également "fécule".

Le gâteau "Bundt cake" au citron sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

INGRÉDIENTS :

70g de farine de millet

35g de farine de riz

65g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

95g de fécule de tapioca

1 cuillère à café de gomme xanthane

1 cuillère à café de poudre à lever

1 cuillère à café de bicarbonate

½ cuillère à café de sel fin

1 citron pour obtenir : environ 40ml de jus de citron fraîchement pressé + zeste du citron entier

85 ml de lait (vache ou végétal)

180g de sucre de canne blond

2 œufs

75ml d’huile végétal neutre (pépin de raisin, olive neutre, colza)

1 cuillère à café d’extrait de citron

Sucre glace pour la décoration

Le gâteau "Buns-dt cake" au citron sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Huiler le moule “Bundt cake“ en métal.



Mélanger ensemble les ingrédients secs : les farines, les fécules, la gomme xanthane, la poudre à lever, le bicarbonate, le sel et garder de côté. Laver, essuyer et zester le citron entier, garder de côté en gardant un peu de zeste pour la décoration finale du gâteau. Presser le jus du citron et garder de côté séparément.



Dans un saladier, à l’aide d’un mixeur électrique, battre ensemble le sucre et l’huile. Ajouter les œufs et continuer de battre brièvement. Verser le zeste de citron et l’extrait de citron. Dans un récipient verseur, mélanger ensemble le jus frais de citron et le lait. Verser en alternance la farine et le mélange de lait, en commençant et en terminant par les farines.



Verser cette pâte dans le moule et enfourner pour 50mn (vérifier la cuisson avec une pique en bois piquée au centre du gâteau qui doit sortir sèche). Laisser reposer 10mn avant de démouler. Vérifier délicatement que les bords sont légèrement décollés du moule pour le renverser sur une grille afin qu’il refroidisse complètement. Au moment de servir, saupoudrer de sucre glace et de zeste de citron.

Le gâteau "Bundt cake" au citron sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : http://clemsansgluten.com



sur Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten



sur Twitter : @ClemSansGluten